Дороги к свободе. Киев хочет духовной независимости

УПЦ Московского патриархата обвиняют в политических связях с РПЦ. Президент и депутаты готовят законодательные инициативы о возможном запрете Российской церкви в Украине. Собеседники Виталия Портникова - депутат Верховной Рады Украины Мыкола Княжицкий и религиовед Александр Саган.