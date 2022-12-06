Дороги к свободе. Киев хочет духовной независимости

УПЦ Московского патриархата обвиняют в политических связях с РПЦ. Президент и депутаты готовят законодательные инициативы о возможном запрете Российской церкви в Украине. Собеседники Виталия Портникова - депутат Верховной Рады Украины Мыкола Княжицкий и религиовед Александр Саган.
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