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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Киев хочет духовной независимости

Дороги к свободе. Киев хочет духовной независимости
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Дороги к свободе. Киев хочет духовной независимости

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УПЦ Московского патриархата обвиняют в политических связях с РПЦ. Президент и депутаты готовят законодательные инициативы о возможном запрете Российской церкви в Украине. Собеседники Виталия Портникова - депутат Верховной Рады Украины Мыкола Княжицкий и религиовед Александр Саган.

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