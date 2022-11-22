СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили УНИАН и "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным УНИАН, территорию лавры оцепили . "Страна" опубликовала фотографии людей в форме СБУ на территории лавры.

Позднее СБУ в телеграм-канале прокомментировала сообщения об обысках в Киево-Печерской лавре. Спецслужба заявила, что проводит контрразведывательные мероприятия, направленные на "противодействие подрывной деятельности российских спецслужб", чтобы не допустить "использования лавры как ячейки „русского мира“" и обезопасить население от "провокаций" и терактов.

В СБУ подтвердили, что проводят осмотр помещений лавры на предмет хранения оружия и укрывательства диверсионных групп и проверяют людей, которые находятся на территории.

15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел признал, что на одном из молебнов прихожане пели песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь". В своем видеообращении Павел заявил, что священник Захарий, который вел богослужение, был отстранен от работы.