Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости

Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила "о полной самостоятельности и независимости". Решение опубликовано на сайте церкви 27 мая. Ранее иерархи собрались на срочное совещание, объявленное в процессе церковным собором.

Собор заявил о возобновлении церковью мироварения ( подготовки елея для богослужения), что, фактически, означает её церковную независимость от Москвы и Константинополя. Церковь предложила ранее объявившей о независимости Православной церкви Украины возобновить диалог для преодоления раскола.

Собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине. Он обратился к украинским и российским властям с просьбой "продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".

В обращении предстоятеля РПЦ митрополита Онуфрия (Березовского) к участникам собрания епископов, священников и мирян напоминается, что УПЦ с первого дня осудила военное вторжение России в Украину. "Голос нашей Церкви, к сожалению, остался неуслышанным", — констатируется в тексте.