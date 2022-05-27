Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости

Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила "о полной самостоятельности и независимости". Решение опубликовано на сайте церкви 27 мая. Ранее иерархи собрались на срочное совещание, объявленное в процессе церковным собором.
Собор заявил о возобновлении церковью мироварения ( подготовки елея для богослужения), что, фактически, означает её церковную независимость от Москвы и Константинополя. Церковь предложила ранее объявившей о независимости Православной церкви Украины возобновить диалог для преодоления раскола.
Собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине. Он обратился к украинским и российским властям с просьбой "продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".
В обращении предстоятеля РПЦ митрополита Онуфрия (Березовского) к участникам собрания епископов, священников и мирян напоминается, что УПЦ с первого дня осудила военное вторжение России в Украину. "Голос нашей Церкви, к сожалению, остался неуслышанным", — констатируется в тексте.
- На территории Украины действуют две православные церкви, частично признаваемые мировым православием. Православная церковь Украины получила признание независимости в 2018 Константинопольским патриархатом, а потом ещё 3 из 14 общепризнанных в рамках церковной жизни православных церквей. УПЦ признаётся канонической остальными 10 церквями, но в составе Русской православной церкви московского патриархата.
- В документе, опубликованном на сайте УПЦ, говорится о намерении создавать общины в западных странах, разместивших у себя беженцев. Обычно православные церкви спрашивают на это разрешения у Константинопольского патриархата — из текста не следует, что УПЦ собирается это делать.
- В случае, если независимость УПЦ признают все её епархии, украинская православная церковь станет, по всей видимости, крупнейшей православной церковью в мире, обойдя по числу приходов РПЦ.
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