Вобла под судом и енот-десантник. Ежедневный российский абсурд

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Оправдан ли расчет Кремля на массовое недовольство в Украине политикой Владимира Зеленского;
В суд возвращено административное дело о дискредитации армии против Алисы Климентовой, утверждавшей, что она испытывает неприязнь к вобле;
Исполнилось 60 лет писателю Виктору Пелевину.
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