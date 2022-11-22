Вобла под судом и енот-десантник. Ежедневный российский абсурд

Парламентская ассамблея стран НАТО призвала государства, входящие в Североатлантический союз, признать террористическим нынешний российский режим;

Оправдан ли расчет Кремля на массовое недовольство в Украине политикой Владимира Зеленского;

В суд возвращено административное дело о дискредитации армии против Алисы Климентовой, утверждавшей, что она испытывает неприязнь к вобле;

Исполнилось 60 лет писателю Виктору Пелевину.

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