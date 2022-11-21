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Время Свободы

Сравнил веснушки и рабский труд. Глава ФИФА защищает Катар

Джанни Инфантино

Информационный дайджест "Время Свободы", 21 ноября

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Время Свободы - Темы дня 21.11.2022
by Радио Свобода

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Сможет ли Украина решить проблему энергоснабжения;

Украинские власти проведут расследование обвинений в убийстве российских пленных;

Касым-Жомарт Токаев побеждает на внеочередных президентских выборах в Казахстане;

Сторонники Михаила Саакашвили требуют его перевода из Грузии в зарубежную клинику;

Для чего Николай Бурляев захотел создать "Культурный народный фронт";

Чемпионат мира по футболу в Катаре открылся на фоне скандальных заявлений президента ФИФА Джанни Инфантино.

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