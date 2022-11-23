WSJ: Евросоюз в среду может установить предел цен российской нефти

Ценовой потолок импортируемой российской нефти на уровне близком к 60 долларам может быть определен в среду на встрече представителей стран-членов Евросоюза, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Все еще обсуждается достаточно широкий диапазон цен. Верхний предел - 70 долларов за баррель. После достижения единодушного решения членами Евросоюза это решение, как ожидается, одобрят "Большая семерка" и Австралия. Вступление новых ограничений в силу намечено на 5 декабря.

Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, импортируемой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. Ее цель - сократить доходы, получаемые Кремлем от экспорта нефти, сохранив для России стимулы для производства и экспорта нефти. Западные столицы намерены контролировать цены импортируемой российской нефти с помощью запрета страхования морских перевозок, финансирования и транспортировки нефти купленной по цене выше установленной. Суда, уличенные в нарушении запрета, будут лишены возможности страхования груза на три месяца. В уточнениях, обнародованных министерством финансов США во вторник, говорится, что санкциям будут подвергнуты лишь те судовладельцы, кто сознательно нарушает запрет. Предполагается также, что уровень цен будет корректироваться с течением времени.

Некоторые западные специалисты считают, что этот план неработоспособен. Бывший министр финансов США Стивен Мнучин на днях назвал его "смехотворным". Россия настойчиво заявляет, что она не будет продавать нефть по диктуемым западными столицами ценам, но в Вашингтоне, как пишет Wall Street Journal, считают, что Кремль блефует. "Мы думаем, ценовой потолок сработает и у нас есть возможность прибегнуть к стратегическим нефтяным резервами", - говорит Джаннет Йеллен.

В случае неспособности стран-членов Евросоюза достичь договоренности о пределе цен импортируемой российской нефти с 5 декабря в силу должен вступить европейский запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти. Это может, как опасается Белый дом, привести к резкому взлету мировых цен нефти.