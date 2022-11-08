Поставки российской нефти достигли максимума в преддверии санкций

Поставки сырой нефти из России по морю достигли пятимесячного максимума в преддверии западных санкций. Объём поставок достиг 3,6 баррелей в сутки. Это рекордное значение с начала июня. Среднестатистический показатель 3,18 баррелей за день стал максимальным с начала августа. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции "Группы семи", Евросоюза и Австралии вступают в силу 5 декабря. Как ожидается, они должны подорвать российский нефтяной экспорт.

Ограничения включают в себя запрет на оказание любых услуг компаниям, которые занимаются поставками российской нефти морем по ценам ниже установленного потолка. Он пока не принят. Санкции распространяются на танкеры, которые приняли российскую нефть после 5 декабря и довезли до финального пункта назначения позже 19 января.

С приближением 5 декабря суда скрывают свои настоящие пункты назначений и ограничиваются общими пунктами, например Суэцким каналом. Там они могут перегружать нефть в другие танкеры, чтобы запутать тех, кто отслеживает продажи.

Агентство отмечает, что в преддверии санкций подскочили отгрузки нефти в Мурманске. Поставки оттуда считаются наиболее долгими. Bloomberg полагает, что рост закупок связан с желанием ряда стран закупить российские энергоресурсы до введения ограничений.

Экспорт в страны Евросоюза достиг максимума за шесть недель и составляет 762 тысячи баррелей в сутки, за месяц объем поставок вырос на 51 тысячу баррелей (на 7%). Лидеры закупок — страны Северной Европы и Средиземноморья.

Аналитики Bloomberg отмечают, что ЕС, по всей вероятности, переживёт ближайший отопительный сезон, так как в его хранилищах имеются достаточные объемы нефти и газа. При этом беднейшие и развивающиеся страны мира, которые отрезаны от рынка из-за возросшего спроса в Европе, могут понести издержки. В развивающихся странах могут быть остановлены производства и происходить перебои с подачей электричества.