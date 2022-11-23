Верховный суд: Конгресс получит налоговые декларации Трампа

Во вторник Верховный суд США санкционировал доступ американских законодателей к налоговым декларациям бывшего президента США Дональда Трампа, поставив точку многолетнему судебному противостоянию Дональда Трампа и комитета Палаты представителей по налогам и тарифам.

В начале 2019 года после перехода большинства в Конгрессе демократам комитет затребовал налоговые декларации президента Дональда Трампа с тем, чтобы, по словам его представителей, оценить насколько эффективно налоговая служба проводит аудит налоговой декларации президента и необходимы ли изменения в этой процедуре. Дональд Трамп, который в отличие от предшественников, не обнародовал своих налоговых отчетов, подал в суд, настаивая на том, что у законодателей нет оснований для такого запроса за исключением желания предать гласности информацию о состоянии его финансов.

Суды стали на сторону комитета Палаты представителей, подчеркнув, что, согласно Конституции, у Конгресса есть право контроля деятельности исполнительной ветви власти, в том числе, проведения расследований, сбора информации, необходимой для принятия новых законов.

Демократы-руководители комитета выразили удовлетворение решением Верховного суда. "Принцип надзорной функции Конгресса был подтвержден", - подчеркнул председатель комитета Ричард Нил. Неизвестно пока станут ли налоговые документы бывшего президента поводом для начала расследования. Республиканцы считают, что запрос был политически мотивирован. После начала работы нового состава Конгресса в начале января руководство комитетом перейдет в их руки, и они, скорее всего, не будут проводить расследование. Об этом уже заявил конгрессмен-республиканец Адриан Смит, который может стать главой комитета. Однако право проведения парламентского расследования остается у финансового комитета Сената, руководство которым останется в руках демократов.