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Украина

"Пытки были постоянные"

"Пытки были постоянные"
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"Пытки были постоянные"

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"Пытают меня: "Где твой сын? Где твоя невестка? Не будешь говорить - заберем жену, будем её пытать". Били дубинками, вся задница и ноги были отбиты. Подключали электроды и динамо-машиной крутили так, что волосы были дыбом". Пенсионер их Херсона Виталий Сердюк во время оккупации города был задержан российскими военными и подвергся пыткам. От него требовали выдать сына – военнослужащего украинской армии. Мужа Алёны Лапчук, служившего в теробороне, тоже пытали. Он был убит, его тело нашли в реке.

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