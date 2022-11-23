"Пытки были постоянные"

"Пытают меня: "Где твой сын? Где твоя невестка? Не будешь говорить - заберем жену, будем её пытать". Били дубинками, вся задница и ноги были отбиты. Подключали электроды и динамо-машиной крутили так, что волосы были дыбом". Пенсионер их Херсона Виталий Сердюк во время оккупации города был задержан российскими военными и подвергся пыткам. От него требовали выдать сына – военнослужащего украинской армии. Мужа Алёны Лапчук, служившего в теробороне, тоже пытали. Он был убит, его тело нашли в реке.