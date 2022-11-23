"Бога там не нашли". Обыски в Киево-Печерской лавре

Украинские беспилотники наносят удары по объектам в аннексированном Крыму;

Сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре;

Участники митинга в центре Еревана потребовали выхода Армении из ОДКБ;

Ударит ли по экономике России введение Евросоюзом потолка цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть;

Умер Юрий Шухевич – украинский политзаключенный, почти 30 лет отсидевший в советских лагерях.

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