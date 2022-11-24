В Китае зафиксирован рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

В Китае власти зафиксировали исторический максимум по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки - около 31 тысячи 700 случаев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
При этом 87% заразившихся, зарегистрированных за прошедший день, – бессимптомные носители. 23 ноября от COVID-19 в КНР умер ещё один человек, общее число смертей от коронавируса в стране составило 5 232.
Прежде максимальный прирост заболевших COVID-19 в Китае был 14 апреля – более 29 тысяч заражений за сутки.
По состоянию на 23 ноября в Китае выявлено уже 19 тысяч зон с высоким или повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Полгода назад их было всего 56.
Распространение вируса в стране все сложнее контролировать. Согласно статистике, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, являются носителями коронавирусной инфекции без симптомов. В конце января этот показатель составлял порядка 20%.
- Власти КНР придерживаются политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Весной 2022 года они объявили локдаун в Шанхае, в ходе которого жители города вынуждены были провести в квартирах несколько недель.
- Власти города Маньчжурия, граничащего с российским Забайкальском, объявили локдаун из-за одного случая COVID-19, выявленного 16 августа.
- Пандемия COVID-19 началась три года назад. С начала пандемии коронавирус выявили почти у 650 миллионов человек, умерли более шести с половиной миллионов пациентов.
- В Китае, откуда началось распространение COVID-19, заболели 288,5 миллионов человек, умерли более пяти тысяч. Заболеваемость COVID-19 в КНР, по данным ВОЗ, начала расти в августе. На днях в стране впервые с мая умер пациент.
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