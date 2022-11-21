У главы Гонконга выявили COVID-19 после встречи с Си Цзиньпином

Глава администрации Гонконга Джон Ли сдал положительный тест на коронавирус и находится в изоляции после возвращения из поездки в Таиланд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление гонконгского правительства.

В Таиланде Ли принимал участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В Бангкоке 18 ноября он сидел рядом и общался с президентом Китая Си Цзиньпином, пишет газета. 17 ноября Ли также находился рядом с главой КНР на одном из мероприятий. На этих двух встречах оба политика были без масок, отмечает газета.

Financial Times отмечает, что, вероятно, это был одним из самых близких контактов Си Цзиньпина с коронавирусом с начала пандемии.

Китай придерживался политики нулевой терпимости к COVID-19, вводя локдауны и заставляя людей изолироваться дома, несмотря на значительные экономические издержки, отмечает Financial Times.

Си начал выезжать за пределы Китая несколько месяцев назад – он посещал Центральную Азию. На прошлой неделе китайский лидер посещал страны Юго-Восточной Азии. Он участвовал в саммите G20 в Индонезии и ежегодной встрече лидеров стран АТЭС в Таиланде.

Сейчас Си, вероятно, находится в пятидневном карантине. Он обязателен для приезжающих в Китай из-за границы.