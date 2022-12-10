Артемий Троицкий, питая слабость к северным широтам, представляет исполнителей, которые сотрудничают с независимым лейблом Svart из Хельсинки. Вы услышите много неожиданно мелодичной финской музыки, в том числе сыгранной на бытовой технике, в том числе на испанском языке
Другие материалы
-
10 декабря 2022
Самые финские. Артемию Троицкому хочется погорячей
-
03 декабря 2022
Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии
-
26 ноября 2022
Булочки тёти Марты. Артемий Троицкий слушает эхо пляжа
-
-
-
05 ноября 2022
Достать до дна. Артемий Троицкий с посвящением Уайатту