Самые финские. Артемию Троицкому хочется погорячей

Артемий Троицкий, питая слабость к северным широтам, представляет исполнителей, которые сотрудничают с независимым лейблом Svart из Хельсинки. Вы услышите много неожиданно мелодичной финской музыки, в том числе сыгранной на бытовой технике, в том числе на испанском языке