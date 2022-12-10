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Самые финские. Артемию Троицкому хочется погорячей

Самые финские. Артемию Троицкому хочется погорячей
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Самые финские. Артемию Троицкому хочется погорячей

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Артемий Троицкий, питая слабость к северным широтам, представляет исполнителей, которые сотрудничают с независимым лейблом Svart из Хельсинки. Вы услышите много неожиданно мелодичной финской музыки, в том числе сыгранной на бытовой технике, в том числе на испанском языке

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