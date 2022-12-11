Фанайлова: Вавилон Москва. Избежать мобилизации.

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Женские протесты и легальные способы избежать мобилизации. Валентина Мельникова, Комитет солдатских матерей
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