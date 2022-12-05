Алсу Курмаш: В провинции живут смелые люди, которые любят свою страну

«НЕТ ВОЙНЕ» – сорок рассказов жителей Поволжья, которые выступили против российского вторжения в Украину в первые шесть месяцев войны. Методы их борьбы абсолютно разные: от одиночных пикетов и публикаций в социальных сетях — до антивоенных инициатив и разговоров с родственниками