Алсу Курмаш: В провинции живут смелые люди, которые любят свою страну
«НЕТ ВОЙНЕ» – сорок рассказов жителей Поволжья, которые выступили против российского вторжения в Украину в первые шесть месяцев войны. Методы их борьбы абсолютно разные: от одиночных пикетов и публикаций в социальных сетях — до антивоенных инициатив и разговоров с родственниками
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