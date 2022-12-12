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Алсу Курмаш: В провинции живут смелые люди, которые любят свою страну

Алсу Курмаш: В провинции живут смелые люди, которые любят свою страну
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Алсу Курмаш: В провинции живут смелые люди, которые любят свою страну

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«НЕТ ВОЙНЕ» – сорок рассказов жителей Поволжья, которые выступили против российского вторжения в Украину в первые шесть месяцев войны. Методы их борьбы абсолютно разные: от одиночных пикетов и публикаций в социальных сетях — до антивоенных инициатив и разговоров с родственниками

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