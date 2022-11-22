Дороги к свободе. ЦРУ предупреждает Москву

Приезд в украинскую столицу директора ЦРУ Вильяма Бернса после его встречи с Сергеем Нарышкиным в Анкаре. О скрытых аспектах поездок Бернса, о диалоге спецслужб Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады, бывшим председателем Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко.