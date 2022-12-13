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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Беларусь: поиск выхода

Дороги к свободе. Беларусь: поиск выхода
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Дороги к свободе. Беларусь: поиск выхода

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Будет ли белорусская армия участвовать в войне России против Украины? Сможет ли белорусская оппозиция повлиять на ситуацию? Гость Виталия Портникова - Валерий Ковалевский, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, его представитель по иностранным делам.

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