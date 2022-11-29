Симоньян и Соловьев задумались о Гааге. Там готовятся

В Москве продолжился суд на оппозиционным политиком Ильей Яшиным, обвиняемым в распространении "фейков" о российской армии;
Вокруг города Бахмут в Донецкой области идут тяжелые бои, эксперты предсказывают контрнаступление ВСУ после начала морозов;
Какие обвинения Международный уголовный суд в Гааге предъявит военнослужащим, совершившим преступления в Украине;
Как возникают споры "экспертов" на российских пропагандистских телеканалах;
В Иране арестована племянница духовного лидера страны Али Хаменеи;
В Китае вспыхнули массовые протесты против введенных властями антиковидных ограничений.
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