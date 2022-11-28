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Время Свободы

"Китай в январе войска бы не прислал". Почему Токаев выбрал Москву

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 ноября

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Время Свободы - Темы дня 28.11.2022
by Радио Свобода

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Кого Владимир Путин пригласил на мероприятие под названием "Встреча с матерями воюющих военнослужащих";

Возможно ли в ближайшие дни новое крупное наступление украинских войск в Херсонской и Николаевской областях;

Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей;

Почему Касым-Жомарт Токаев после переизбрания президентом Казахстана решил в первую очередь отправиться в Москву;

ЕС отказывается признавать российские паспорта, выданные в Абхазии и Южной Осетии;

Что представляет собой выпускаемый на заводе "Москвич" кроссовер "Москвич 3".

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