"Когда нас забрали в подвал, я очень просил, кричал, чтобы сына не били – его нельзя бить, у него не остановится кровь. У него гемофилия. Чем больше я кричал, тем больше они его били. Один из них сказал, что "мы сейчас привезем твою 17-летнюю дочь и будем насиловать ее тут прямо кучей солдат", а мне развяжут глаза, чтобы я на это смотрел. Били в грудь, били по ногам. Говорили, что хотят отбить мясо от костей, чтобы я стал инвалидом". Житель поселка Казачья Лопань Олег Дигало, его сын и племянник во время оккупации были задержаны российскими военными. Несколько дней их держали в подвале, оборудованном для пыток.