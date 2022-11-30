"Правосудия не ищу, суд - последняя трибуна". Дело Ильи Яшина

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Оппозиционный политик Илья Яшин, которого судят по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, заявил, что не ждет от суда правосудия, а использует его как трибуну;
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