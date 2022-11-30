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Время Свободы

"Правосудия не ищу, суд - последняя трибуна". Дело Ильи Яшина

Информационный дайджест "Время Свободы", 30 ноября

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Время Свободы - Темы дня 30.11.2022
by Радио Свобода

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Председатель Еврокомиссии выступила за создание суда, который будет наказывать виновных в военных преступлениях России в Украине и заниматься выплатой компенсаций за нанесенный Украине ущерб;

Когда ждать нового ракетного удара по критической инфраструктуре Украины;

Оппозиционный политик Илья Яшин, которого судят по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, заявил, что не ждет от суда правосудия, а использует его как трибуну;

Находящаяся в заключении Мария Колесникова госпитализирована в реанимацию;

Адвокаты Михаила Саакашвили утверждают, что их подзащитного хотели отравить мышьяком;

Почему Алексей Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты и ушел работать в компанию "Яндекс"?

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