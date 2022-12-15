Обстрелы Украины, пытки Навального, спрятавшийся Путин. Цитаты Свободы
Обстрелы украинской инфраструктуры. Издевательствах над Навальным в колонии. Путин прячется от россиян
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