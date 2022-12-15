Лицом к событию. Военная кампания 2023-го

Россия собирает силы для нового наступления в Украине. Она готовит 200 тысяч "свежих" солдат. Путин поедет в Минск за военной поддержкой. Масштабная операция начнется в феврале 2023 года. Об этих устойчивых прогнозах - военные эксперты Михаил Притула, Александр Демченко, Ян Матвеев.
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