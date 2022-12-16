Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Военная кампания 2023-го

Лицом к событию. Военная кампания 2023-го
Embed
Лицом к событию. Военная кампания 2023-го

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Россия собирает силы для нового наступления в Украине. Она готовит 200 тысяч "свежих" солдат. Путин поедет в Минск за военной поддержкой. Масштабная операция начнется в феврале 2023 года. Об этих устойчивых прогнозах - военные эксперты Михаил Притула, Александр Демченко, Ян Матвеев.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG