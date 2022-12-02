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Время Свободы

"Кремль и так сажает кого хочет". Новая версия закона об "иноагентах"

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 декабря

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Время Свободы - Темы дня 2.12.2022
by Радио Свобода

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Собираются ли российские войска оставить территорию Запорожской АЭС?

В России вступил в силу закон, позволяющий объявлять иностранными агентами лиц, находящихся "под иностранным влиянием";

Государственные учреждения Испании и дипломатические представительства Украины в разных странах в последние дни получают подозрительные почтовые посылки;

Как далеко могут зайти протесты в Китае против антиковидных ограничений?

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