"Кремль и так сажает кого хочет". Новая версия закона об "иноагентах"

Собираются ли российские войска оставить территорию Запорожской АЭС?

В России вступил в силу закон, позволяющий объявлять иностранными агентами лиц, находящихся "под иностранным влиянием";

Государственные учреждения Испании и дипломатические представительства Украины в разных странах в последние дни получают подозрительные почтовые посылки;

Как далеко могут зайти протесты в Китае против антиковидных ограничений?

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