Очарованный Достоевским. Высказывания папы Франциска о войне

В районе города Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои;

Матери отправленных в Украину военнослужащих требуют вернуть их в Россию;

Фонд «Русь сидящая» сообщил о массовом вывозе на территорию России украинских заключенных;

Каков в реальности ущерб, нанесенный Украине в ходе российской агрессии, и из каких средств он будет возмещаться;

Чем продиктованы высказывания папы римского Франциска о войне в Украине и о российской армии.

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