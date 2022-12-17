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Новая Германия. Артемий Троицкий обновляет традицию

Новая Германия. Артемий Троицкий обновляет традицию
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Новая Германия. Артемий Троицкий обновляет традицию

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Хедлайнеров нового эпизода его ведущий собрал по всей Германии. Так что слушайте: группа из города Галле «Валет Дама Король», нюрнбергская команда «Боевики из погреба», Марион и Собо-бэнд из Бонна, а также коллектив с названием арабского звучания «Странник» из Фрайбурга.

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