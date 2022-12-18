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Фанайлова: Вавилон Москва. Non/fiction. Литература на фоне спецоперации

Фанайлова: Вавилон Москва. Non/fiction. Литература на фоне спецоперации
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Фанайлова: Вавилон Москва. Non/fiction. Литература на фоне спецоперации

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0:00 0:27:30 0:00

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Книжная ярмарка Non/fiction: без ЛГБТ, с патриотами. Место свободной литературы в несвободной России

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