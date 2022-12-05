"Работаем четко по цели"

"Гаубица бьет очень точно и хорошо. Если мы входим с ней на работу, то она её делает не долго, но эффективно, лишних боеприпасов не расходуем". Украинские военные освоили лучшие образцы западного вооружения, которое помогает им противостоять российской агрессии. Это не только 155-мм гаубицы и реактивные системы залпового огня, но и немецкие зенитные самоходные установки "Gepard". Они показали свою эффективность против иранских дронов-камикадзе, которые использует армия России.