Госсекретарь США отреагировал на воздушные удары по целям в России

Соединенные Штаты не поощряют украинцев и не способствуют им в организации ударов по целям внутри России, заявил во вторник Госсекретарь США Этони Блинкен на пресс-конференции.

Однако, как подчеркнул Госсекретарь США, необходимо понимать, что украинцы живут в условиях непрекращающейся российской агрессии против их страны. Это была реакция на сообщения о воздушных ударах по военным аэродромам в России, нанесенных в последние три дня самолетами-беспилотниками. Официальный Киев не признал своей причастности к этим ударам. Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс прибег к идентичной формулировке, отвечая на вопрос об ударах по российской территории. Он отметил, что у него нет информации о том, что кто-либо взял на себя ответственность за эти акции. Представитель Госдепартамента сделал акцент на том, что целью Соединенных Штатов является помощь Украине в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности: "Мы предоставляем Украине все, что ей необходимо для использования на ее территории, на ее земле для защиты от российской агрессии".

Несмотря на настойчивые просьбы Киева и призывы американских законодателей, администрация Джо Байдена отказывается предоставлять Украине вооружения, в том числе, военные самолеты, которые позволят украинской армии наносить удары по целям на территории России, опасаясь, что это приведет к резкой эскалации войны. Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что установки залпового огня HIMARS, переданные украинских ВС, были модифицированы, с тем, чтобы предотвратить их использование для запуска ракет повышенного радиуса действия.