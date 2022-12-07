Россия в пятёрке стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ

Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции по итогам 2021 года. На страну пришлось почти четыре процента из полутора миллионов новых случаев заражения в мире.

Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). При этом позади России остались африканские страны (Танзания, Уганда, Замбия, Кения), а также Бразилия, следует из данных Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пишет "Коммерсантъ".

Оценки ЮНЭЙДС соответствуют статистике Минздрава, который заявил о более 50 тысячах новых инфицированных в 2021 году. В ведомстве напоминают: о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией россиянин, тогда как в Европе – каждый восьмой больной.

Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточняет, что цифры по России – оценочные, так как страна с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь на данные из России, ежегодно вносит страну в списки антилидеров. Однако отмечает, что ситуация с каждым годом улучшается. Так, по итогам 2019 года Россия стала регионом с самыми высокими в Европе показателями заболеваемости ВИЧ на 100 тысяч населения с 55 случаями, а в 2017 году таких случаев было 71.