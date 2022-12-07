Россия в пятёрке стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ

Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции по итогам 2021 года. На страну пришлось почти четыре процента из полутора миллионов новых случаев заражения в мире.
Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). При этом позади России остались африканские страны (Танзания, Уганда, Замбия, Кения), а также Бразилия, следует из данных Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пишет "Коммерсантъ".
Оценки ЮНЭЙДС соответствуют статистике Минздрава, который заявил о более 50 тысячах новых инфицированных в 2021 году. В ведомстве напоминают: о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией россиянин, тогда как в Европе – каждый восьмой больной.
Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточняет, что цифры по России – оценочные, так как страна с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь на данные из России, ежегодно вносит страну в списки антилидеров. Однако отмечает, что ситуация с каждым годом улучшается. Так, по итогам 2019 года Россия стала регионом с самыми высокими в Европе показателями заболеваемости ВИЧ на 100 тысяч населения с 55 случаями, а в 2017 году таких случаев было 71.
- По официальным данным за 2021 год, в России живут чуть более 850 тысяч больных ВИЧ-инфекцией (в Роспотребнадзоре говорят о 1,1 млн лабораторно подтвержденных случаев). Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию – в 2021 году этот показатель составил более 28%.
- Хотя число новых случаев в мире сократилось с 2,9 млн в 2000 году почти в два раза, число живущих с ВИЧ увеличилось в мире с 26 млн до более чем 38 млн человек за последние два десятилетия. По данным ЮНЭЙДС, это связано в том числе успехами в лечении ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии – пациенты с таким диагнозом живут теперь значительно дольше.
- На 1 ноября 2022 года вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлен у 1% населения России, заявил руководитель научно-исследовательского отдела СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, на 2022 год ВИЧ инфицировано до полутора миллионов россиян. С 2020 по 2030 год число новых случаев заражения вирусом составит 660 тысяч, считает Покровский.
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