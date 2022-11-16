В России возник дефицит антиретровирусного препарата, чаще всего назначаемого для терапии ВИЧ. Об этом сообщила организация "Пациентский контроль", объединяющая пациентов с ВИЧ и другими социально-значимыми болезнями в России.

Речь идёт о комбинированном препарате "Эвиплера", производства Johnson & Johnson. На его нехватку жалуются жители 12 регионов, с учётом аннексированного Крыма, чаще всего — в Крыму, Коми и Тверской области, сообщают в организации.

Некоторым пациентам уже изменили схему лечения из-за нехватки лекарства. Некоторым — выдали препарат на месяц и предупредили, что в следующий раз терапию, вероятно, придётся менять полностью.

Объём закупок препарата в 2022 году снизился на 56 процентов, отмечают в организации. Там это связывают с высокими ценами на лекарство. Одна его упаковка стоит больше 25 тысяч рублей, а годовой курс — больше 300 тысяч. Это оказывается слишком дорого для закупок на региональные бюджеты, говорят в "Пациентском контроле".

В июне газета "Коммерсантъ" писала, что в этом году федеральный Минздрав сократил расходы на дорогостоящие антиретровирусные препараты в пользу более дешёвых. Один из экспертов газеты предположил, что это происходит из-за того, что рост числа инфицированных превышает рост выделенного на терапию ВИЧ бюджета.