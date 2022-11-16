Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России возник дефицит самого популярного препарата для терапии ВИЧ

В России возник дефицит антиретровирусного препарата, чаще всего назначаемого для терапии ВИЧ. Об этом сообщила организация "Пациентский контроль", объединяющая пациентов с ВИЧ и другими социально-значимыми болезнями в России.

Речь идёт о комбинированном препарате "Эвиплера", производства Johnson & Johnson. На его нехватку жалуются жители 12 регионов, с учётом аннексированного Крыма, чаще всего — в Крыму, Коми и Тверской области, сообщают в организации.

Некоторым пациентам уже изменили схему лечения из-за нехватки лекарства. Некоторым — выдали препарат на месяц и предупредили, что в следующий раз терапию, вероятно, придётся менять полностью.

Объём закупок препарата в 2022 году снизился на 56 процентов, отмечают в организации. Там это связывают с высокими ценами на лекарство. Одна его упаковка стоит больше 25 тысяч рублей, а годовой курс — больше 300 тысяч. Это оказывается слишком дорого для закупок на региональные бюджеты, говорят в "Пациентском контроле".

В июне газета "Коммерсантъ" писала, что в этом году федеральный Минздрав сократил расходы на дорогостоящие антиретровирусные препараты в пользу более дешёвых. Один из экспертов газеты предположил, что это происходит из-за того, что рост числа инфицированных превышает рост выделенного на терапию ВИЧ бюджета.

  • В ноябре руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД при Роспотребнадзоре, академик РАН Вадим Покровский сообщил, что в России живут полтора миллиона больных ВИЧ. Уровень заболеваемости значительно выше, чем в большинстве европейских стран. В Минздраве тогда заявили, что их оценка в два раза меньше.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG