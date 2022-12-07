Путин: военная операция в Украине может стать длительным процессом

Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет "специальной военной операцией", может стать "длительным процессом". При этом он назвал "значимым результатом" операции аннексию Россией ряда территорий Украины.

Путин 7 декабря выступил на встрече с членами Совета по правам человека при президенте. Большинство его членов сейчас составляют полностью поддерживающие политику Кремля лица.

"Чего уж там греха таить" - сказал, в частности, Путин - "и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации". Он напомнил о царе Петре I, который боролся за выход к Азовскому морю.

Аннексия территорий при этом не называлась самим Путиным в числе целей так называемой спецоперации. Подавляющее большинство стран мира не признало аннексию 4-х украинских областей, Украина продолжает бороться за их освобождение.

Говоря о войне в Украине, Путин употребил, кроме слова "спецоперация", и слово "война" - она, по его утверждению, была начата в 2014 году властями Украины.

Отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны в связи с противостоянием России и Запада, Путин сказал, что такая угроза возрастает. Российский президент отказался дать гарантии, что Москва ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие: "если не применит первой, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения, в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены". При этом он отметил, что власти России "не сошли с ума" и не собираются "размахивать ядерным оружием как бритвой". Также, по словам Путина, Россия намерена защищать "национальные интересы" - сначала "мирными средствами", а если это не поможет, то "всеми имеющимися".

Путин заявил, что разговоры о второй волне мобилизации "не имеют смысла", поскольку необходимости в ней "на сегодняшний день" нет. По его словам, сейчас примерно половина - 150 тысяч из 300 тысяч призванных - находятся в зоне "спецоперации", но только половина от этой половины - непосредственно на фронте.

Российский президент подверг критике страны Запада и международные организации, в том числе Совет Европы и ООН. По его мнению, после начала войны в Украине они демонстрируют по отношению к России "циничную ангажированность". Как заявил Путин, страны Запада используют "доктрину прав человека" для вмешательства в дела других государств.