Лицом к событию. Достали Рогозина. Кто на подходе?

Осколочное ранение мягких тканей головы, осколочное ранение левого бедра и осколочное ранение ягодиц". Дмитрий Рогозин решил отметить день рождения в Донецке. "Горит земля под ногами оккупантов" - к кому следующему это может быть отнесено? В гостях: Михаил Самусь, Игорь Романенко, Денис Тимошенко.
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