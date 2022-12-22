Лицом к событию. Достали Рогозина. Кто на подходе?

Осколочное ранение мягких тканей головы, осколочное ранение левого бедра и осколочное ранение ягодиц". Дмитрий Рогозин решил отметить день рождения в Донецке. "Горит земля под ногами оккупантов" - к кому следующему это может быть отнесено? В гостях: Михаил Самусь, Игорь Романенко, Денис Тимошенко.