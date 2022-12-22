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Лицом к событию. Достали Рогозина. Кто на подходе?

Лицом к событию. Достали Рогозина. Кто на подходе?
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Лицом к событию. Достали Рогозина. Кто на подходе?

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Осколочное ранение мягких тканей головы, осколочное ранение левого бедра и осколочное ранение ягодиц". Дмитрий Рогозин решил отметить день рождения в Донецке. "Горит земля под ногами оккупантов" - к кому следующему это может быть отнесено? В гостях: Михаил Самусь, Игорь Романенко, Денис Тимошенко.

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