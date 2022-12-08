"За Норд-Ост давали меньше..." Оставлен в силе приговор Ивану Сафронову

Владимир Путин считает, что доктрина прав человека используется для "оправдания западного доминирования в мире";

Можно ли верить словам президента России о том, что новая мобилизация бессмысленна, и ее не будет;

Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу Ивана Сафронова – 22 года по обвинению в государственной измене;

Сможет ли вещать из Грузии лишенный в Латвии лицензии телеканал «Дождь»;

Кто такие рейхсбюргеры, которых Федеральная прокуратура Германии обвиняет в подготовке государственного переворота.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!