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Время Свободы

"За Норд-Ост давали меньше..." Оставлен в силе приговор Ивану Сафронову

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 декабря

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Время Свободы - Темы дня 8.12.2022
by Радио Свобода

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Владимир Путин считает, что доктрина прав человека используется для "оправдания западного доминирования в мире";

Можно ли верить словам президента России о том, что новая мобилизация бессмысленна, и ее не будет;

Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу Ивана Сафронова – 22 года по обвинению в государственной измене;

Сможет ли вещать из Грузии лишенный в Латвии лицензии телеканал «Дождь»;

Кто такие рейхсбюргеры, которых Федеральная прокуратура Германии обвиняет в подготовке государственного переворота.

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