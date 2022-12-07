"Сбрендил? Только я могу такое сделать!" Дмитрий Медведев о своих постах

В районе города Бахмут в Донбассе продолжаются тяжелые бои;

Обстрелы аэродромов в тылу у российской армии;

Стрелявший по полицейским в Новошахтинске оказался бывшим заключенным, завербованным в ЧВК Вагнера;

Издание "Верстка" сообщило о существовании списка тем, которые членам Совета по правам человека не рекомендовано поднимать во время встречи с Владимиром Путиным;

Судьба оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова;

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева назвала ошибкой увольнение ведущего Алексея Коростелева и попросила его вернуться;

Дмитрий Медведев рассказал, кто на самом деле пишет посты в его телеграм-канале.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!