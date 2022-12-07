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Время Свободы

"Сбрендил? Только я могу такое сделать!" Дмитрий Медведев о своих постах

MOSCOW REGION, RUSSIA – SEPTEMBER 9, 2022: Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev votes online

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 декабря

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Время Свободы - Темы дня 7.12.2022
by Радио Свобода

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В районе города Бахмут в Донбассе продолжаются тяжелые бои;

Обстрелы аэродромов в тылу у российской армии;

Стрелявший по полицейским в Новошахтинске оказался бывшим заключенным, завербованным в ЧВК Вагнера;

Издание "Верстка" сообщило о существовании списка тем, которые членам Совета по правам человека не рекомендовано поднимать во время встречи с Владимиром Путиным;

Судьба оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова;

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева назвала ошибкой увольнение ведущего Алексея Коростелева и попросила его вернуться;

Дмитрий Медведев рассказал, кто на самом деле пишет посты в его телеграм-канале.

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