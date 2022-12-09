В Подмосковье горит торговый центр "Мега Химки"

В торгово-развлекательном центре "Мега Химки" в Подмосковье произошёл пожар в строительном гипермаркете OBI. Он полностью сгорел. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным МЧС, площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров. "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что огнём охвачены до 15 тыс. кв. м. Телеграм-канал "112" пишет, что площадь пожара уже достигла 17 тыс. кв. м.

В пресс-службе МЧС заявили, что к тушению привлечены 30 человек и девять единиц техники. Также планируется задействовать авиацию и пожарных из Москвы. Пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

Сотрудники экстренных служб сказали агентству ТАСС, что в OBI произошел взрыв, после которого здание начало рушится.

На видео, которые публикуются в телеграм-каналах, слышны и видны достаточно мощные взрывы. По данным экстренных служб, на которые ссылаются российские информагентства, в отделе стройматериалов взрываются аэрозоли и банки с краской.

Причина возгорания пока не установлена.