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Российские гипермаркеты сети OBI продали за 600 рублей

Бизнесмен Йозеф Лиокумович выкупил 27 российских гипермаркетов сети строительных гипермаркетов OBI за 600 рублей. Об этом он рассказал изданию Forbes.

По словам Лиокумовича, он вёл переговоры о покупке магазинов ещё в 2019 году. Тогда их стоимость оценивалась в 100 миллионов евро. "Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но её надо поставить на ноги", – пояснил новый владелец.

Лиокумович уточнил, что по итогам 2021 года убытки сети составили 2,5 миллиарда рублей. Он добавил, что ребрендинг компании начнётся в сентябре 2022 года.

  • В результате сделки Лиокумович стал владельцем контрольного пакета российского бизнеса OBI – 60%. Остальные 40%, по его словам, принадлежат непубличному российскому партнёру, имя которого Лиокумович не раскрыл.
  • В ответ на вторжение России в Украину международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI объявила, что прекращает работу в России. OBI вела бизнес в России с 2003 года.
  • После решения о продаже бизнеса российские гипермаркеты OBI возобновили свою работу. В них трудоустроены почти пять тысяч человек.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 311 полностью покинули страну. Некоторые, в том числе сеть кофеен Starbucks и рестораны быстрого питания McDonald's, были выкуплены российскими бизнесменами.

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