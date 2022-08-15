Российские гипермаркеты сети OBI продали за 600 рублей

Бизнесмен Йозеф Лиокумович выкупил 27 российских гипермаркетов сети строительных гипермаркетов OBI за 600 рублей. Об этом он рассказал изданию Forbes.

По словам Лиокумовича, он вёл переговоры о покупке магазинов ещё в 2019 году. Тогда их стоимость оценивалась в 100 миллионов евро. "Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но её надо поставить на ноги", – пояснил новый владелец.

Лиокумович уточнил, что по итогам 2021 года убытки сети составили 2,5 миллиарда рублей. Он добавил, что ребрендинг компании начнётся в сентябре 2022 года.