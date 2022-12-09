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Время Свободы

Признание для трибунала. Путин о бомбежках инфраструктуры Украины

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 декабря

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Время Свободы - Темы дня 9.12.2022
by Радио Свобода

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Илья Яшин приговорен к восьми с половиной годам колонии за стрим о массовых убийствах мирных жителей в Буче;

На вооружение ВСУ поступают новые виды беспилотников украинского производства, некоторые из них способны поражать цели в Москве;

Открывший по полицейскому патрулю в Ростовской области дезертир признал, что был завербован в ЧВК Вагнера;

Почему российские власти с таким упорством добивались освобождения Виктора Бута, осужденного в США за незаконную торговлю оружием?

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