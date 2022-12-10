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TotalEnergies отказывается от своей доли акций "Новатэк"

Французский концерн - последний из крупных западных энергетических компаний, остававшихся в России

Один из крупнейших нефтяных концернов мира французский ТotalEnergies объявил об отказе от своего пакета акций российского производителя газа компании "Новатэк" и отзыве своих представителей из совета директоров "Новатэка". Французскому концерну принадлежало около 20 процентов это компании.

В заявлении TotalEnergies говорится о том, что он "начал постепенный отказ от активов в России, одновременно обеспечивая поставки природного газа в Европу". TotalEnergies списывает стоимость своего пакета акций в 3,7 миллиарда долларов в качестве убытков.

Французский концерн - последний из ведущих западных энергетических компаний, остававшийся в России после начала российского вторжения в Украину. Британские BP, Shell, норвежская Equinor , американская ExxonMobile отказались от своих ставок в российских энергетических компаниях, потерпев значительные убытки. Но даже после разрыва отношений с "Новатэк", французская компания сохраняет ставки в газовых компаниях "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

Серьезную проблему для западных компаний представляет невозможность продать свои доли акций российских энергетических компаний, поскольку потенциальные покупатели, связанные с этими компаниями, как правило, являются объектами санкций.

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