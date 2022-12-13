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Reuters: Россия использует снаряды, произведенные более 40 лет назад

Остатки российских снарядов и ракет, использовавшихся для обстрелов Харькова. 7 декабря, 2022

По мере истощения запасов вооружений Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более сорока лет назад, надежность которых крайне низка, утверждает высокопоставленный источник информационного агентства Reuters в Пентагоне.

По словам собеседника Reuters, Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов, многие из этих боеприпасов были произведены десятилетия назад и их использование сопряжено с риском. "Когда вы заряжаете такой снаряд, вы держите пальцы скрещенными, надеясь, что орудие выстрелит и снаряд, попав в цель, взорвется", - говорит источник Reuters.

В последние месяцы американские разведслужбы сообщали о том, что Россия обратилась за помощью к Северной Корее из-за неспособности ее военно-промышленного комплекса произвести достаточное количество боеприпасов для ведения масштабной военной кампании. В частности, по разным данным, Россия резко уменьшила использование высокоточного вооружения, производство которого должно быть сильно затруднено из-за запрета на экспорт в Россию ключевых компонентов такого оружия. Но проблемы не ограничиваются высокоточным оружием. Как пишет Reuters, по оценке Пентагона, при сохранении нынешнего уровня интенсивности использования ракет и снарядов, российская армия исчерпает свой арсенал сравнительно недавно произведенных боеприпасов в начале 2023 года.

Согласно американским и британским официальным лицам, в дополнение к поставкам иранских самолетов-беспилотников, Россия пытается приобрести сотни баллистических ракет у Ирана, предлагая Тегерану масштабное военно-техническое сотрудничество.

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