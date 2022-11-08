КНДР отвергла сообщения США о поставках оружия России

Министерство обороны Северной Кореи отрицает факт поставок России артиллерийских снарядов, которые могут использоваться в боевых действиях в Украине, сообщает Reuters.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть сведения о поставках Москве оружия из КНДР. По словам Кирби, Вашингтон следит за ситуацией, но не намерен предпринимать попытки как-либо блокировать эти продажи, так как их объемы не могут существенным образом повлиять на исход войны России с Украиной.

Северокорейские власти обвинили США в попытках "нанести урон международному имиджу" КНДР и подчеркнули, что не ведут и не планируют начинать оружейные поставки России.

Северная Корея – одно из немногих государств, признавших в феврале этого года независимость самопровозглашённых республик Донбасса, а позднее поддержавших объявленную Россией аннексию ряда регионов Украины, захваченных в ходе вторжения.

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