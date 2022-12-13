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Время Свободы

Полная бункеризация. Путин отказался от "большой" пресс-конференции

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Информационный дайджест "Время Свободы", 13 декабря

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Время Свободы - Темы дня 13.12.2022
by Радио Свобода

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Почему контроль над Мелитополем имеет стратегическое значение для ВСУ;

Рассказ волонтера, вывозящего в безопасное место жителей Бахмута, за который идут жестокие бои;

Опасаются ли обмена и возвращения в Россию взятые в плен украинскими войсками сотрудники ЧВК Вагнера;

Владимир Путин отказался проводить «большую пресс-конференцию» в этом году;

Вице-президент Европарламента задержана по делу о взятке за лоббирование интересов Катара перед чемпионатом мира по футболу.

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