Десять лет без земляники. Бут пожаловался на американскую тюрьму

В Осло вручены Нобелевские премии мира за 2022 год;
ВСУ нанесли удары по базам российских войск в оккупированном городе Мелитополь в Запорожской области;
На рассмотрение Государственной думы России внесен законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за диверсии;
Осужденный в США и освобожденный в результате обмена заключенными торговец оружием Виктор Бут вступил в ЛДПР и пожаловался на суровые условия в американской тюрьме.
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