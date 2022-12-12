Десять лет без земляники. Бут пожаловался на американскую тюрьму

В Осло вручены Нобелевские премии мира за 2022 год;

ВСУ нанесли удары по базам российских войск в оккупированном городе Мелитополь в Запорожской области;

На рассмотрение Государственной думы России внесен законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за диверсии;

Осужденный в США и освобожденный в результате обмена заключенными торговец оружием Виктор Бут вступил в ЛДПР и пожаловался на суровые условия в американской тюрьме.

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